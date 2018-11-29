بلدية الشوقية بمكة ترصد مخلفات البناء بأعين المراقبين والمساحين

حسين العلي(صدى):

تواصل بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أعمالها في إزالة ورفع مخلفات البناء ضمن المخططات السكنية الواقعة بنطاق البلدية ، حيث تقوم البلدية بإلزام أصحاب المباني السكنية المنشأة أو التي يتم ترميمها برفع مخلفات البناء انفاذاً للتوجيهات الصادرة من معالي أمين العاصمة المقدسة للبدء بأعمال مبادرة ” مكة.. بلا مخلفات بناء ” والتي تندرج تحت شعار كيف نكون قدوة؟



وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي بأن البلدية تمكنت خلال الاسبوع الماضي من رفع وإزالة ما يقارب (3) طن من مخلفات نواتج البناء والترميم مجهولة المصدر وذلك تحت إشراف المراقبين والمساحين حيث تم تكليف كلاً من ؛ أحمد قدير ، و عبدالله بحري ، ومسلط القثامي ، ومقبل نقيب ، وأحمد الآنسي ، بمتابعة أعمال رفع مخلفات البناء وإزالة مسببات التلوث البصري والبيئي في المنطقة مع المطالبة بالسندات التي تثبت إيصال كميات مخلفات البناء المطلوب تسليمها للمرمى العام وفقاً لرخصة البناء .