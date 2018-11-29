رد ناري من سهير القيسي على منتقديها بشأن انتفاخ خديها

بغداد(صدى):

ردت الإعلامية العراقية سهير القيسي على منتقديها بعد شنهم هجوم لاذع عليها بسبب انتفاخ خديها، قائلة: ” صورتي السابقة عاملة ضجة و700 تعليق بوقت قصير على خدودي والآدمن يواجههم ببلوكات “.

وأشارت القيسي: ” أستغرب، هل الوجه الممتلئ بشكل طبيعي تهمة في هذا الزمن؟! أم أن العمق الفكري انعدم وأصبح التركيز ع القشور؟ أنشر صورتي هذه من بدايات الظهور في برنامج من العراق قبل سنوات ولايف دون رتوش! “.

وأبانت القيسي: ” شو اختلف؟ أعتقد الآن الوجه أنحف.. شكل الوجه الدائري كالتفاحة في العراق مألوف وليس بالغريب.. بالنهاية ركزوا دائماً على فحوى المنشورات وكونوا أعمق من التوافه مع التقدير “.

وكانت القيسي تعرضت لانتقادات واسعة من قبل متابعيها بسبب انتفاخ خديها، لافتين إلى أنها خضعت لعمليات تجميل.

وتباينت تعليقات جمهورها ومتابعيها: ” كنت طبيعية أحلى، ما كنتي محتاجة تجميل ” ، و ” مال وشك اتغير كده ليه؟ ” ، و ” طالعة تشبهين شمس الكويتية بس خدودك أكبر ” ، و ” ليش لاعبة بخلقتك؟ ” ، و ” وجهك منفوخ زيادة عن لزوم ” ، و ” منفوخه راح تنفجرين “.