بالصور.. مدير تعليم مكة يشيد بجهود منسوبي مدرسة ابن ذكوان

عطيه اليوسف(صدى):

قام مدير عام التعليم بمنطقه مكة المكرمة الاستاذ محمد مهدي الحارثي، بجوله ميدانيه صباح اليوم الخميس 1440/3/21 هـ، لمدرستي ابن ذكوان لتحفيظ القرآن الكريم الابتدائيه وأبي عمر المكي لتحفيظ القرآن الكريم المتوسطة التابعه لمكتب الغرب و التقى قائد المدرسه الأستاذ سعد محمد المالكي.

ومن جانبه ، تفقد ” الحارثي ” خلال الجولة فصول المرحله الابتدائيه والمرحله المتوسطة وحضر بعض الحصص الدراسية، ممتدحاً سير العمل والأداء للمعلمين، والعمل على الزيادة من تحسين مستوى الطلاب الدراسي.

وأعرب عن شكره لقائد مدرستي ابن ذكوان الابتدائيه لتحفيظ القرآن الكريم وابي عمر المكي لتحفيظ القرآن الكريم وجميع الزملاء المعلمين والتطلع إلى مزيد من العطاء والبذل لتحقيق المدرسه اهدافها الساميه.