“وعد ” توضح سبب ارتدائها قميصا مغطى بالدولارات

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة ” وعد ” استغراب العديد من جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي ، وذلك بعد نشرها صوراً لها مرتدية ملابس غريبة.

وظهرت ” وعد ” مرتدية قميصاَ مغطى برسوم الأوراق النقدية ” الدولار الأمريكي ” ، موضحة أنها اختارت هذه الإطلالة فقط لإحدى حلقات برنامج ” جوائز السعودية ” الذي يعرض على شاشة قناة ” أس بي سي ” ويقدمه الإعلامي عبد المجيد الرهيدي.

يذكر أن وعد أثارت الجدل أكثر من مرة بملابسها التي ترتدتها في برنامج المواهب ” جوائز السعودية ” لزيادة وزنها .