ماجد محمد(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم عن اختيار طاقم تحكيم هولندي؛ لقيادة مباراة الشباب والاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعن طاقم التحكيم الذي تم اختياره، جاءت الأسماء على النحو التالي:

– حكم الساحة: كيفين بلوم

– حكم مساعد: روب فان دي فين

– حكم مساعد: روجر هونج

– حكم رابع: جيروين مانشوت

– حكم الفيديو: ايدوين فان دي كراف

ويلتقي الفريقان اليوم الخميس على ملعب ” الأمير فيصل بن فهد ” بالرياض، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من المسابقة