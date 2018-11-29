القبض على شاذ قتل طفلا بعد فشله فى اغتصابه

القاهرة(صدى):

تخلص شاب مصري ثلاثيني من جريمته خوفاً من افتضاح أمره بعد استدارجه طفل ومحاولة هتك عرضه والتعدى عليه جنسياً، إلا أن الطفل رفض وظل يصرخ فخاف من افتضاح أمره فقتله، وترك جثته ، وفر هارباَ.

وباشرت الجهات الأمنية غموض الحادثة ، وذلك بالقبض على الجاني وبمواجهته بما نسب إليه اعترف ، أنه استغل استقلال طفل يبلغ من العمر 12 عاماَ ” توكتوك” ، بحجة توصيله في منطقة خالية من المارة ، وحاول أن يتعدى عليه ولكنه فشل ، وخوفاَ من اكتشاف أمره كتم انفاس الطفل حتى الموت ، وفر هارباَ.

وأفادت التحقيقات، أنه بمجرد العثور على الجثة، تبين وجود آثار احمرار حول رقبته ، ومن المنتظر عرض المتهم على النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة .