أمير مكة يوجه بسحب كتاب ” السلسلة الأخلاقية للناشئين “
وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فرع وزارة الإعلام في المنطقة بسحب كتاب ” السلسلة الأخلاقية للناشئين ” من جميع المكتبات ودور النشر.
وجاء التوجيه نظراً لما يحويه الكتاب من تجاوزات أخلاقية تنافي تعاليم الدين الإسلامي والأعراف الاجتماعية ، وتم سحب جميع النسخ من كل المكتبات ودور النشر بالمملكة.
يشار أن الكتاب أثار ضحة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحتوائه على كلاماَ صادماَ موجه للناشئين.
العدناني[ عدد التعليقات: 2328 ] نشر منذ 3 ساعات
نعم ما فعلت سمو الامير
مؤلف الكتاب رافضي منتهي
أول الكتاب يتكلم عن واجبنا الاخلاقي تجاه الله فيقول ان الانسان منذ ان كان كالحيوان يتسلق الاشجار ويبيت في الكهوف !!!
طيب وابونا ادم والانبياء ؟؟؟؟
ويمجد علي رضي الله عنه وحده دون باقي الصحابة ويتباكى على كربلاء ويساوي بين علي رضي الله عنه والمهاتما غاندي
المهم الكتاب كتاب ضلال وفتنة
ابوساره[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله بعض المسؤلين ينامون بالعسل وينتظرون لما تأتيهم اوامر ومن ثم يتحركون
اتمنى يتم مسائلت المسؤلين في جميع مايتعلق بالوطن والمواطن بعد ان يتم رصد المخالفه
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 683 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على كل حال والحال افضل حال ولشكر لله ,,,,,,, المرض اصغر رساله تقول للانسان ما اضعفك , المجتمع النقي هو من ينظر للجذور ومصيبة المصايب ان يتفق الاعداء على مجتمعنا والذي يعد نوات خلية الامه والعيوان تراقب والحدث والاخبار تتناقل الان والحمد لله بصوت والصورة والوطن والمواطن هو الغاية والهدف نحو تنمية اجتماعية افضل وبرعاية الاهداف البنائة التي ترفع من الجاهزية الاجتماعية في كل المستويات , سمو الامير دائما مبدع ولا نستغرب هذا الحرص من سموة ودقت الملاحظة لدية وخطورة هذة الاشياء في مجتمعنا , بناء المجتمع مسئولية لهذا السبب احب الهيئة العامة لدعوة والارشاد الاجتماعي , والرياض مهي مثل عرعر الفرق شاسع .
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 683 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على كل حال والحال افضل حال وشكر لله ,,,,,,, المرض اصغر رساله تقول للانسان ما اضعفك , المجتمع النقي هو من ينظر للجذور ومصيبة المصايب ان يتفق الاعداء على مجتمعنا والذي يعد نوات خلية الامه والعيون تراقب والحدث والاخبار تتناقل الان والحمد لله بصوت والصورة والوطن والمواطن هو الغاية والهدف نحو تنمية اجتماعية افضل وبرعاية الاهداف البنائة التي ترفع من الجاهزية الاجتماعية في كل المستويات , سمو الامير دائما مبدع ولا نستغرب هذا الحرص من سموة ودقت الملاحظة لدية وخطورة هذة الاشياء في مجتمعنا , بناء المجتمع مسئولية لهذا السبب احب الهيئة العامة لدعوة والارشاد الاجتماعي , والرياض مهي مثل عرعر الفرق شاسع .