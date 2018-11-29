أمير مكة يوجه بسحب كتاب ” السلسلة الأخلاقية للناشئين “

نايف السالم(صدى):

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فرع وزارة الإعلام في المنطقة بسحب كتاب ” السلسلة الأخلاقية للناشئين ” من جميع المكتبات ودور النشر.

وجاء التوجيه نظراً لما يحويه الكتاب من تجاوزات أخلاقية تنافي تعاليم الدين الإسلامي والأعراف الاجتماعية ، وتم سحب جميع النسخ من كل المكتبات ودور النشر بالمملكة.

يشار أن الكتاب أثار ضحة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحتوائه على كلاماَ صادماَ موجه للناشئين.