جزار ينتقم من جاره بذبح كلبه وسط الشارع ويشعل غضب رواد التواصل

القاهرة(صدى):

أقدم جزار على ذبح كلب جاره وإصابة آخر بالساطور إثر خلافات بينهما، مما أثار موجة من الغضب الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقت صور الكلب المذبوح انتشارا وتفاعلا واسعا على مواقع السوشيال ميديا.

وأجرت الأجهزة الأمنية المصرية التحقيقات والتحريات اللازمة حتى تمكنت من ضبط الجاني واعترف بارتكابه الجريمة بسبب خلافات مع أحد جيرانه.

ويأتي ذلك بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبي الواقعة، بعدما تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” صورًا للكلاب عقب ذبح أحدها وإصابة الآخر.