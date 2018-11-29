” بلقيس ” تثير الجدل بصورة مع زوجها على إنستجرام

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس صورة لها برفقة زوجها في وضعية رومانسية عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” .

وكتبت ” بلقيس ” معلقة على الصورة ” كل شيء بالنسبة إلي ” ، وتسببت الصورة في إقدام بعض المتابعين على انتقاد بلقيس.

حيث كتبت إحدى المتابعات منتقدة ” بلقيس ” : ” وش الفايدة طيب من صورتك ذي؟ مع الأسف كنت أشوف إنك ثقيلة مو مثل الباقي الكبلز الغثيثين مياعة وقلة أدب، الظاهر كلكم سوى ” .

وهو الأمر الذي دفع ” بلقيس ” للرد عليها قائلة: ” حبيبة قلبي، بالسنة مرة أنزل صورة عائلية، أساسًا لأننا عيلة فيها الكثير من الخصوصية، إذا الصورة لي نزلتها بحسابي الشخصي ضايقتك، اعملي أنفولو، ومابي أنزل لنفس المستوى اللي عممتي فيه ” .

وأضافت: ” ببساطة لا تتابعيني ولا تعلقي وريحي قلبك” ، حيث حظي هذا الردّ بدعم عدد كبير جدًا من المتابعين.