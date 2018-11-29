عمل الجبيل ينهي تجمع 40 عاملا بعد اعتراضهم على عدم صرف مستحقاتهم

نايف السالم(صدى):

أنهى فرع مكتب العمل بالجبيل تجمع أكثر من 40 عاملاً من جنسيات مختلفة تابعين لإحدى الشركات بعد اعتراضهم على عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة.

وبحسب المعلومات الواردة فإن تجمع العمال أنهي بواسطة الجهود الأمنية وعودة العمال لمباشرة عملهم، كما سيتقدمون بشكوى رسمية للمكتب حال عدم حل مشكلاتهم من قبل الشركة خلال الأيام القادمة.

وصدرت توجيهات بالوقوف على أسباب تجمع العمال، وبالفعل جرى استدعاء مدير الموقع وتوضيح مطالب العمال له، إضافة إلى إبلاغ العمال بعدم التجمع مرة أخرى، وفي حال وجود أي مطالبة يتوجهون لمكتب العمل للتقدم بالمطالبات بالطرق الرسمية.