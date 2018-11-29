برشلونة يتطلع لاستعادة الصدارة بتعثر إشبيلية

طلال الغامدي(صدى):

يستضيف ألافيس الرابع، إشبيلية المتصدر في ملعب الأول ” ستاديو مينديزوروتزا ، في الجولة الـ 14 من بطولة إسبانيا؛ بينما يتطلع نادي برشلونة إلى استعادة اللقب في حال تعثر إشبيلية في مباراة القمة.

ويسعى نادي إشبيلية إلى مواصلة عروضه القوية والاحتفاظ بسجله نظيفاً من الخسارة في مباراته الخامسة توالياً، والسابعة في كل المسابقات، علماً أنه حقق ثلاثة انتصارات في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري؛ فيما يتطلع برشلونة الى تخطي فياريال، بعدما سبق للفريق الكاتالوني الذي حجز مسبقا مكانه في الدور الثاني الإقصائي لدوري أبطال أوروبا.

وفي السياق نفسه، لدى نادي برشلونة عدة أسلحة فتاكة يستطيع مواجهة بها أي فريق والتغلب عليه؛ حيث يشكل لاعبه ديمبيلي ورقة رابحة في الفريق إلى جانب ميسي والأوروغوياني لويس سواريز؛ بينما يتطلع ريال مدريد 6 إلى النهوض من كبوته بعد تعثره الأسبوع الماضي أمام إيبار 0-3، عندما يستضيف مساء السبت فالنسيا على ملعب ” سانتياجو برنابيو “