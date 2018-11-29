” الأهلي ” يضطر لضم ” مدافع أجنبي ” بعد أخطائه المتكررة

ماجد محمد(صدى):

تعتزم إدارة النادي التعاقد مع مدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد تذبذب المستوى في خط الظهر وظهور عدد من الأخطاء الفردية في خط الدفاع، إضافة إلى عدم تحديد عودة الغائب الأكبر عن الفريق الدولي معتز هوساوي للملاعب بسبب عارض صحي .

وكان الأهلي قد ارتكب عدة أخطاء دفاعية وفردية خلال الجولات الماضية اسفرت عن تلقيه 11 هدف خلال 10 مباريات .

إلى ذلك فقد واصل الفريق تدريباته اليومية امس بعد الراحة التي منحها جويدي للاعبيه لمدة يومين عقب الديربي، استعداداً لمواجهة الفيحاء غدا، على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ11 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

الجدير بالذكر أن عدد كبير من الأهلاويين اانتقدوا منح اللاعبين راحة لمدة يومين خوفاً من تكرار نفس الخطأ الذي وقع فيه المدرب قبل مواجهة مواجهة القادسية والتي منح فيها الفريق راحة بنفس المدة .