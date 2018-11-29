قائد القوات الجوية الملكية يتفقد سير مناورات تمرين العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018

سعيد العجل(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية على عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية و المملكة البريطانية المتحدة في شتى المجالات ، جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس لمقر تمرين العلم الأخضر السعودي البريطاني في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي ، وشدد سمو قائد القوات الجوية على أهمية الإستفادة من هذا التمرين بكافة الوسائل ، مشيراً إلى أن مثل هذه التمارين تسهم في تبادل الخبرات وتنمية المهارات بما يعود بالنفع على المشاركين سواء الأطقم الجوية أو الفنية . وكان سموه قد زار مقر تمرين العلم الأخضر يرافقة سعادة مساعد رئيس الأركان الجوية البريطانية اللواء الجوي جيري ماي هيو حيث استمع الى ايجاز من قائد قاعدة الملك فهد الجوية المكلف قائد التمرين اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري اوضح فيه اهداف التمرين والسيناريوهات التي يتم تنفيذها . عقب ذلك قدم مدير التمرين العقيد الطيار الركن خالد بن يوسف اليوسف إيجازاً عن التمرين والاستعدادات التي سبقت تنفيذ التمرين وما تم انجازه منذ بداية التمرين حتى الان فيما يخص رحلات التمرين والأهداف التي تم تحقيقها. إثر ذلك شاهد سمو قائد القوات الجوية رحلة حية بواسطة حاويات التدريب القتالي بعرض مباشر للطائرات في منطقة التدريب حيث قدم القائد الجوي للرحلة الرائد الطيار محمد الزعبي والمدرب التكتيكي النقيب الطيار احمد القيسي شرح موجز للتدريب .

ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع المشاركين في تمرين العلم الأخضر من الجانبين السعودي والبريطاني ، إثر ذلك زار سمو قائد القوات الجوية مدرسة الحرب الالكترونية المشتركة واستمع لإيجاز عن المدرسه ثم قام بجولة تفقديه فيها ، عقب ذلك حضر سموه فعاليات اليوم الثقافي السعودي والذي أقيم في متحف قاعدة الملك فهد الجوية ، ثم افتتح سموه مشاريع تنمويه داخل القاعدة والتي أقيمت داخل المنطقة السكنية لمنسوبي القاعدة وذويهم .