الهلال الأحمر يشارك بفعاليات ماراثون ” هيا نمشي معا 7 ” بجدة لذوي الاحتياجات الخاصة

سعيد العجل(صدى):

للمرة السابعة على التوالي ينظم مركز العون ماراثون “هيا نمشي معًا 7” يوم الخميس الموافق 21/3/1440هـ لتسليط الضوء على المهارات والقدرات الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

ويهدف هذا الماراثون إلى نشر التوعية والحث على تقدير هذه الفئة من قبل المجتمع، كما أنها فرصة للرياضيين من ذوي الإعاقة للتألق والتعريف بمواهبهم وإمكانياتهم الرياضية، إلى جانب أن هذا الحدث يوفر مساحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية للتفاعل والاندماج اجتماعيًا مع بعضهم البعض، وهو بمثابة منبر لحشد ودعوة لجميع المعنيين للعمل من أجل دعم وتشجيع ممارسة الرياضة بين هذه الفئة.

وتقام هذه الفعالية بدعم ورعاية بعض الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وبلغ عدد المشاركون في هذه الفعالية حوالي 700 مشترك حيث شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة بتواجد القائد الميداني وفرقتين إسعافيين، بالإضافة لفرقة إسعافية راجلة متمركزة بنقطة التجمع الطبي بنهاية السباق، حيث باشرت الفرق الإسعافية 20 حالة تنفسية بسيطة تم تقديم الخدمة الإسعافية لها في نفس الموقع، كما شارك عدد من المتطوعين من طلاب المدارس، وبعض الرياضيين الشباب، ومجموعات تطوعية في هذا الماراثون لمساندة الرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية.

وفي نهاية الفعاليات تم تكريم الجهات المشاركة ومنها هيئة الهلال الأحمر السعودي.