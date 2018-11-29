أمريكا تعلن عن شراء المملكة نظام للدفاع الصاروخي بقيمة 15 مليار دولار
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المملكة ستشتري نظاما للدفاع الصاروخي من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية بقيمة 15 مليار دولار.
وجاء الاتفاق على الصفقة بعد جهود مكثفة من جانب الحكومة الأمريكية شملت اتصالاً شخصياً بين الرئيس دونالد ترامب وخادم الحرمين .
وأبانت وزارة الخارجية أن مسؤولين سعوديين وأمريكيين وقعوا خطابات العرض والقبول يوم الإثنين فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء المملكة 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.
وأشارت إلى أن صفقة نظام ثاد للدفاع الصاروخي كانت قيد النقاش منذ ديسمبر 2016 وإنها تمت الآن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59300 ] نشر منذ 5 ساعات
ربنا ينفع بها وقت حاجتها , ويجعلها ردعاً لكل معتدي .. آمين ,,
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 683 ] نشر منذ 5 ساعات
نبيها بلي ستيشن فور 4 الحرب اللكترونية حرب تحصين وتمكين والحرب فن وقال الشاعر ,,,,,, قالو لي جننت بما تهوى ,,,,, قلت لهم وما لذة العيش الا للمجانين,,,, الشاعر رهيب بس مهو من عرعر ولا هو من سوق السمن شمالي وبس .