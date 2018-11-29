أمريكا تعلن عن شراء المملكة نظام للدفاع الصاروخي بقيمة 15 مليار دولار

واشنطن(صدى):

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المملكة ستشتري نظاما للدفاع الصاروخي من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية بقيمة 15 مليار دولار.

وجاء الاتفاق على الصفقة بعد جهود مكثفة من جانب الحكومة الأمريكية شملت اتصالاً شخصياً بين الرئيس دونالد ترامب وخادم الحرمين .

وأبانت وزارة الخارجية أن مسؤولين سعوديين وأمريكيين وقعوا خطابات العرض والقبول يوم الإثنين فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء المملكة 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.

وأشارت إلى أن صفقة نظام ثاد للدفاع الصاروخي كانت قيد النقاش منذ ديسمبر 2016 وإنها تمت الآن.