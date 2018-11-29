بعد مقتل مذيع بريطاني شهير.. القبض على شخصين مشتبه بهما في لبنان

بيروت(صدى):

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن القبض على المشتبه بهما في قتل المذيع البريطاني جافين فورد، الذي عُثر على جثته داخل شقته ببيروت، وهما يحملان الجنسية السورية وأقرا بالجريمة، فيما تواصل السلطات التحقيق معهما لكشف باقي الملابسات.

وأوضحت أن القاتليْن أقدما على قتل المذيع البريطاني بغرض السرقة، وأن أحدهما على معرفة سابقة بالقتيل؛ بينما طلب سمير حمود النائب العام لدى محكمة التمييز، من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعرفة المسؤول عن تسريب التحقيقات الأولية والضور في جريمة مقتل المذيع.

ومن الجدير بالذكر، أن جثة المذيع البريطاني كانت تحمل آثار عنف وخنق بالإضافة إلى اختفاء مقتنيات من منزله وسيارته وخزانته؛ فيما تم تسريب محضر التحقيق ومعاينات مسرح الجريمة، وانتشر على مواقع التواصل، كما سُربت صورة جثة جافين ممددة على الأرض، مكبلة اليدين، ملطخة بالدماء على مستوى الرأس.