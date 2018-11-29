” الزعاق ” يكشف حقيقة دخول الأرض عصرا جليديا وحصول مجاعات

عادل الحربي(صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق حقيقة الأخبار المتداولة بشأن دخول الأرض عصراً جليدياً وحصول مجاعات، قائلا: ” لا صحة لما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن العصر الجليدي “.

وأوضح الدعاية في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع ” تويتر ” : ” انتشر مقطع صوتي عبر وسائل التواصل مغلف برسالة تحذيرية حول دخول الأرض لعصر جليدي مصغر، وحصول كوارث ومجاعات “.

وتابع الزعاق، قائلا: ” أود الإفادة بما يلي: ما ورد في المقطع لا يصح البتة ولا يتكئ على أي أساس علمي ولا بحثي، وكلام مبالغ فيه لحد الإسفاف “.

وشدد الزعاق: ” لا يصح نسبة ما ورد لشيخي الدكتور صالح العجيري؛ فهو لم يتكلم بهذا أبدا ” .