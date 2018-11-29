قطري يغتصب بريطانية ويحرق جثتها ووالدتها تصف عقوبته بـ ” المهزلة “

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

خففت محكمة قطرية حكم الاعدام الصادر بحق احد مواطنيها الى السجن لمدة خمس سنوات في قضية اغتصاب وقتل وحرق جثة معلمة انجليزية كانت تعمل في الدوحة قبل خمس سنوات.

وتسبب الحكم بصدمة كبيرة لوالدة المعلمة لورين باترسون وقالت في تصريحات لصحيفة ذا صن البريطانية ان هذا الحكم يعتبر ” مهزلة مطلقة ” مؤكدة انها تاكدت بهذا الحكم أن ” موت لورين لا يعني لهم أي شيء..إنهم يعتبرون أن المواطن القطري فوق الآخرين “.

وشددت والدة لورين على انها ستتواصل مع السفارة البريطانية في الدوحة، ومحاميها الخاص للاستئناف على الحكم.

كان الجاني الذي يدعى بدر خميس عبدالله الجبر، قد اغتصب لورين في اكتوبر ٢٠١٣ قبل ان يطعنها بسكين في الصدر ثم احرق جثتها ودفنها في الصحراء حيث عثرت على جثتها وتأكدت منها عبر تحليل الحمض النووي، بينما صدر الحكم بإعدامه عام ٢٠١٤ في حين خففت محكمة الاستئناف القطرية الحكم الى السجن ٥ سنوات يوم الاثنين الماضي.