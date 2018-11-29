” المساحة الجيولوجية ” : سجلنا هزة أرضية شمال رأس الشيخ حميد

محمد السعران(صدى):

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وخمسة واربعين دقيقة هزة أرضية بقوة 3.31 درجة على مقياس ريختر تقع على مسافة 10 كلم شمال من راس الشيخ حميد .

وأوضح مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين الدكتور هاني زهران بأن هذه الهزة ليست الأولى فقد سبقتها هزتان يوم 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 بقوة 3.11 ، 3.34 درجة على مقياس ريختر في نفس المنطقة.

مبينًا بأن هذه الهزات الأرضية تحدث بشكل متكرر في منطقة خليج العقبة وشمال البحر الأحمر وعلى فترات ليست بالبعيدة وهذا النشاط مرتبط بصدع خليج العقبة وبعملية الانفتاح في البحر الأحمر.