طرق بسيطة تمكنك من استخراج المفتاح المكسور بقفل السيارة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

انكسار المفتاح داخل قفل السيارة أثناء محاولتك فتحها أمر وارد، وما يزيده سوءً هو انكسار المفتاح أثناء التوجه للعمل أو تكون متأخراً عن موعد ما، لذا سنتحدث اليوم عن بعض الطرق التي يمكن من خلالها إخراج الجزء المكسور من المفتاح.

1) استخدام مغناطيس قوي

هذه الطريقة من الطرق السهلة لاستخراج الجزء المكسور من المفتاح، وكل ما نحتاجه لتنفيذها هو مغناطيس قوي، ثم قم بتقريب المغناطيس من قفل السيارة الذي يوجد داخله الجزء المكسور، ستجد أن المفتاح بدأ في الانجذاب نحو المغناطيس تدريجياً حتى يظهر جزء منه، ثم قم بجذبه إلى الخارج بأصابعك.

2) استخدم مقص مع ملقط

تحتاج هنا مقص صغير ذو طرف مدبب وملقط، قم بإدخال طرف المقص في قفل الباب وحاول تحريك الجزء المكسور ثم أدخل الملقط بالتجويف ليعاون المقص الصغير لتحريك الجزء المكسور يميناً ويساراً حتى يخرج جزء منه، ثم اسحبه بأصابعك أو بالملقط.

3) استخدام مفك رفيع جداً

هذه الطريقة تتشابه مع الطريقة السابقة، لكن هنا سنستخدم مفك صغير جداً والذي يستخدم في تصليح الساعات، أدخل طرف المفك في تجويف المقبض وحاول تحريك الجزء المكسور حتى يخرج معك ثم اسحبه.

4) استخدام غراء قوي

هذه الطريقة تحتاج إلى غراء قوي جداً، لاستخراج الجزء المكسور، قم بوضع الغراء على الجزء الذي معك من المفتاح المكسور ثم عد وأدخل الجزء المكسور في القفل مرة أخرى، وقم بالضغط بقوة لمدة دقائق معدودة، ثم قم بإخراج المفتاح من القفل وسيخرج الجزء المكسور من المفتاح أيضاً.

5) طلب المساعدة من فني متخصص:

حال لم تنجح جميع المحاولات السابقة لإخراج المفتاح المكسور من القفل، قم بالاتصال بفني متخصص لكي يقوم بفك القفل بالكامل لإخراج الجزء المكسور.