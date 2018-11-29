وظائف شاغرة بالمعهد التقني للتعدين

فاطمة المالكي(صدى):

فتح المعهد السعودي التقني للتعدين باب التوظيف للكوادر الوطنية من خريجي المعاهد والجامعات داخل وخارج المملكة للإنضمام إلى فرع المعهد بمدينة عرعر وذلك بالمسمى الوظيفي : ” مساعد مدرب ” ، وذلك وفقاً للشروط التالية :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

الحصول على درجة البكاليريوس أو الدبلوم في مجال التعدين .

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية و المقابلة الشخصية و الفحص الطبي والأولوية لمن لديه خبرة عملية في صناعة التعدين و تشغيل أجهزة المحاكاة وأجهزة معالجة المعادن.

ويستمر التقديم حتى يوم الخميس بتاريخ 1440/03/28هـ على الموقع الإليكتروني التالي: هنا