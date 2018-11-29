أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير المعهد العلمي بالمنطقة

رافع فريح(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير المعهد العلمي بعرعر أحمد بن سالم العنزي يرافقه عدد من أساتذة المعهد .

واطلع سموه على برنامج الاختبارات للتعليم عن بعد في المعاهد العملية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وثمن سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, الدور الرائد الذي تضطلع به المعاهد العلمية في نشر الوسطية والاعتدال وتطبيق المنهج السليم في مختلف مقرراتها العلمية والعملية والعمل على إقامة الندوات والمحاضرات التي تعزز حماية أبنائنا الطلاب وانتمائهم لدينهم ووطنهم، مشيداً سموه بجهود جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تبني ودعم تلك المعاهد بمختلف مناطق المملكة.

من جهته، أعرب مدير المعهد العلمي باسمه ونيابة عن منسوبي المعهد والمعلمين والطلاب, عن عظيم شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه سموه من اهتمام ورعاية للمعاهد العلمية بالمنطقة والمنتسبين إليه.