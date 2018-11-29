السبهان لولي العهد: ” سر بنا المجد لن يوقفه أقزام ” .. ويتوعد المتآمرين على المملكة

علي القحطاني(صدى):

شن وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، هجوما حادا على المتآمرين على المملكة، متوعدا إياهم بأنهم سيلحقون بغيرهم ويكونون عبرة للتاريخ.

وأضاف السبهان في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” منذ أشهر وسنين من الكذب والدجل والإجرام في محاولتهم للنيل من مملكة القوة والعزة والكرامة وسيلحقون بغيرهم والتاريخ يُدرس للعبر “.

وأكد السبهان: ” كلنا فخر بمملكتنا وبقيادتنا، سِرْ بنا محمد فطريق المجد لن يوقفه خونه ومرتزقة وأقزام ” ، في إشارة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.