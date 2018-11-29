بالفيديو.. إلهام الفضالة تتعرض لحادث سير

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة اليوم الخميس، عن تعرضها لحادث سير ذهبت على إثره إلى المستشفى لإجراءات الفحوصات اللازمة.

وقامت ” الفضالة ” بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على ” سناب شات ” : ” الحادث اللي صار أنه واحد طايف الإشارة الحمرا، والله يبعد عنكم كل مكروه، والحمد لله بالحديد ولا فينا ” .

وأضافت: ” مشكورين حق الكل اللي سأل عني، ومشكورين اللي شجعوني أروح المستشفى، طلع صدق محتاجة علاج، مشكورة حنان حبيبتي، حنان ما قصرت هي اللي جابتني المستشفى ” .