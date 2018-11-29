” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية على منطقتين

نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الحدود الشمالية ” عرعر تشمل العويقلية، حزم، الحلاميد وتمتد طريف ” ، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ وقد تؤدي لجريان السيول.

وأوضحت ” الأرصاد ” أن الحالة ستبدء اليوم الخميس الموافق 29-11-2018 من الساعة 18.00 للساعة 12.00 من يوم الجمعة الموافق 30-11-2018 .

كما أصدرت انذارًا لأهالي منطقة مكة المكرمة ” جدة، تشمل بحره، مكة المكرمة، والأجزاء المجاورة ” من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وتبدأ الحالة من اليوم الخميس الموافق 29/11/2018 من الساعة 15.10 للساعة 18.00 من نفس اليوم.