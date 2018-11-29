بالفيديو.. مقيم يمني يرى والدته بعد فراق طويل بالمدينة

نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظات مؤثرة لمقيم يمني بالمدينة المنورة، يرى أمه بعد فراق طويل، وذلك أثناء قيامه بعمله في أحد المحال بعدما تكفل أحد أصدقائه بتكاليف وإجراءات جلب الأم له لإسعادهما.

وظهرت الأم في الفيديو، وهي تقترب من الشاب الذي لم يتعرف عليها في البداية ليتفاجأ بأنها والدته ليجثو على ركبتيه مقبلًا قدمها خاصة أنه لم يرها منذ وقت طويل، في مشهد مؤثر يحمل معاني إنسانية سامية.