بالفيديو.. مقيم يمني يرى والدته بعد فراق طويل بالمدينة
كشف مقطع فيديو، عن لحظات مؤثرة لمقيم يمني بالمدينة المنورة، يرى أمه بعد فراق طويل، وذلك أثناء قيامه بعمله في أحد المحال بعدما تكفل أحد أصدقائه بتكاليف وإجراءات جلب الأم له لإسعادهما.
وظهرت الأم في الفيديو، وهي تقترب من الشاب الذي لم يتعرف عليها في البداية ليتفاجأ بأنها والدته ليجثو على ركبتيه مقبلًا قدمها خاصة أنه لم يرها منذ وقت طويل، في مشهد مؤثر يحمل معاني إنسانية سامية.
بنشري شفايف[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 30 دقيقة
البر يجب ان لانتباها به
وان كنت اشكر له هذا الصنيع مع امه
الشىء المفترض ان نتباها به
هو من ييسر عمل الخير فلولا الله ثم هو لما كان
هذا المشهد المهيب
فشكري وتقديري ودعاءي
لهذا الصديق الذي سهل لقاء السحاب
فهو بحق صديق صدوق
كفو
والسلام
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11860 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يحفظهم ويخليهم لبعض
ويحفظ امهاتنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59283 ] نشر منذ 16 دقيقة
رغم انه مؤثر ,,
,, الا اني ارى ان هذه الطريقه للقاء غير لائقه ,, والتصوير زاد البشاعه اكثر ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2412 ] نشر منذ 4 دقائق
الأم جنة على الارض حفظ الله كل ام ورزقها الأبناء البررة ورحم الله كل ام غابت ولم تغب ذكراها