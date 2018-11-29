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بالصور.. الأهلي المصري يذبح عجل للتخلص من ” النحس “

بالصور.. الأهلي المصري يذبح عجل للتخلص من ” النحس “
طلال الغامدي(صدى):

بعد سلسلة الخسائر التي منى بها الفريق الأول لكرة القدم المصرية ” الأهلي ” ، لجأ مسئولو النادي إلى ذبح عجل للتخلص من “النحس ” المرافق لهم في عدة بطولات .

وقام مسؤولو الأهلي بذبح العجل بالقرب من أرضية ملعب مختار التتش الذى يقام عليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن “الأهلي ” منى في الفترة الأخيرة بعدة خسائر منها خسارة نهائي إفريقيا أمام الترجي وتوديع البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي بالإضافة إلى الهزيمة الأخيرة أمام المقاولون العرب بالدورى الممتاز.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 36 دقيقة

الأهلي المصري يذبح عجل للتخلص من ” النحس “ اجل الاتحاد يبغاله يذبح حمار علشان يفك النحس الا لازمه طول الدوري ومهدد بالهبوط في اي لحظة

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