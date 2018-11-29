بالصور.. الأهلي المصري يذبح عجل للتخلص من ” النحس “
بعد سلسلة الخسائر التي منى بها الفريق الأول لكرة القدم المصرية ” الأهلي ” ، لجأ مسئولو النادي إلى ذبح عجل للتخلص من “النحس ” المرافق لهم في عدة بطولات .
وقام مسؤولو الأهلي بذبح العجل بالقرب من أرضية ملعب مختار التتش الذى يقام عليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم.
الجدير بالذكر أن “الأهلي ” منى في الفترة الأخيرة بعدة خسائر منها خسارة نهائي إفريقيا أمام الترجي وتوديع البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي بالإضافة إلى الهزيمة الأخيرة أمام المقاولون العرب بالدورى الممتاز.
ابو راشد[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 36 دقيقة
الأهلي المصري يذبح عجل للتخلص من ” النحس “ اجل الاتحاد يبغاله يذبح حمار علشان يفك النحس الا لازمه طول الدوري ومهدد بالهبوط في اي لحظة