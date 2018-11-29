عبدالله فوال: وضع العميد الحالي بمنعطف خطير جدا

طلال الغامدي(صدى):

أوضح قائد فريق الاتحاد السابق عبدالله فوال، أن وضع العميد الحالي في منعطف خطير جدًا.

وقال ” فوال ” : ” يجب علينا أن لا نقلل من خطورة الموقف، فالاتحاد بات الآن على أعتاب هبوط لولا يتم تدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاده ” .

وتابع: ” الانتظار إلى الفترة الشتوية صعب، حيث يجب أن يحقق الاتحاد نتائج إيجابية في المباريات الحالية؛ لكي يخفف الضغوط عليه، لأن من المستحيل أن تكسب جميع مبارياتك في الدور الثاني “.

وعن الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها، أوضح ” فوال ” أنها كانت إيجابية، مشيرًا إلى أن وجود حمد الصنيع في الإدارة الحالية بجانب رئيس النادي لؤي ناظر ممتازة.

وأكد أن الاتحاد يحتاج إلى تغيير جذري في العناصر الأجنبية في الفترة الشتوية مع الاعتماد على عدد من العناصر حاليًا مع المحلية، مبينًا أن كل الخطوط تُعاني لكن خط الدفاع هو الأكثر بسبب قلة الخبرة.