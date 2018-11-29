نجاح جراحة دقيقة لطفل أصيب بحادث سير بالمنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

تكللت جهود الفريق الطبي بمستشفى الخفجي العام بنجاح عملية جراحية دقيقة لطفل أصيب في حادث سير نتج عنه إصابات خطيرة في الجمجمة وكسور متفرقة حيث انتهت الجراحة دون أي مضاعفات من قبل قسم جراحة المخ والأعصاب .

الجدير بالذكر أن المستشفى الذي يقع بالمنطقة الشرقية يعمل على قدم وساق بسعة 100 سرير، وجار تطوير الكوادر الطبية والتمريضية لضمان تقديم فضل خدمة طبية للمستفيدين .

يأتي ذلك وفقاً لخطة الوزارة لتحسين الرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة ” الطوارئ والعناية المركزة ” وفقاً لرؤية المملكة 2030 .