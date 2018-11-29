دراسة: قلة النوم سبب رئيسي للعنف والبلطجة

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يجعل الشخص أكثر غضبًا.

أكدت دراسة أمريكية حديثة أن قلة عدد ساعات النوم لأقل من 7 ساعات ليلية يومياً يتسبب في العنف والغضب وقد يتطور الأمر إلى البلطجة .

ووفقاً لـ”زلاتان كريزان “، الباحث بجامعة “أيوا” الأمريكية، فقد تم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى مجموعتين: حافظت المجموعة الأولى على النوم بقدر كافي فيما تناقصت ساعات نوم المجموعة الثانية إلى أربع ساعات ونصف الساعة نوما ليلا.

واكد الباحث ارتفاع معدلات الغضب والعنف بين الأشخاص الذين لم يحصلوا على قسط وافٍ من النوم، بالمقارنة بالآخرين .