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آل الشيخ: الإخوان المسلمون كالصل الأسود لا يتورعون عن المحرمات

آل الشيخ: الإخوان المسلمون كالصل الأسود لا يتورعون عن المحرمات
عادل الحربي (صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن جماعة الإخوان المسلمون ورموزها، شرارة لهدم المجتمعات والبلاد ، واصفا إياهم بالصل الأسود.

ونشر آل الشيخ في تغريدة على حسابه في ” تويتر ” إن الإخّوانُ المسّلِمون لا سيّما رُمُوزهم ، لاَيَتَورّعُون عنْ فعلِ أيّ شيءٍ مَهْما كانَ مُحَرّماً ، أوْ مُسّتَهْجَناً لِإيذاء أي شخص يكَشّفِ مايُنطوون عليه مِنْ شَرّ على البلاد والعباد ، فَهم كَالصِّلِّ الأسّوَدِ . فَاللّهمَّ إنّي أسّتَوُدِعُكَ نفْسّي وَعِرّضِي وَمالِي . “


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2412 ] نشر منذ 1 دقيقة

التغريدة ياشيخ الله يحفظك تقول بأن سماحتكم في خطر محدق وانت تعلم ياشيخ الواجب عليك فعلة في هذة الأثناء

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