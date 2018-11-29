آل الشيخ: الإخوان المسلمون كالصل الأسود لا يتورعون عن المحرمات

عادل الحربي (صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن جماعة الإخوان المسلمون ورموزها، شرارة لهدم المجتمعات والبلاد ، واصفا إياهم بالصل الأسود.

ونشر آل الشيخ في تغريدة على حسابه في ” تويتر ” إن الإخّوانُ المسّلِمون لا سيّما رُمُوزهم ، لاَيَتَورّعُون عنْ فعلِ أيّ شيءٍ مَهْما كانَ مُحَرّماً ، أوْ مُسّتَهْجَناً لِإيذاء أي شخص يكَشّفِ مايُنطوون عليه مِنْ شَرّ على البلاد والعباد ، فَهم كَالصِّلِّ الأسّوَدِ . فَاللّهمَّ إنّي أسّتَوُدِعُكَ نفْسّي وَعِرّضِي وَمالِي . “