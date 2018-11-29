أمانة الرياض تضبط عدد من عبوات المعسل وتغلق محلين

عادل الحربي (صدى):

واصلت أمانة الرياض ممثلة في بلدية الروضة ولجنة مكافحة التبغ والتدخين بوزارة الصحة حملتها على محلات لوازم الرحلات.

وأسفرت الحملة التي انطلقت بمشاركة كل من وزارة الصحة والشؤون الصحية بمنطقة الرياض وبلدية الروضة اغلاق محلين مخالفين لأنظمة البيع وتم مصادرة واتلاف عدد من عبوات المعسل.

يذكر أن وزير الصحة رالدكتور توفيق الربيعة دشن مؤخراً تطبيق (مكافحة التبغ لإبلاغ وإيقاع الغرامات على الأفراد والمنشآت ) وحدد غرامات مالية تصل إلى 200 ريال في حال التدخين في الأماكن العامة وداخل المنشآت الحكومية والخاصة) ، و 20000 ريال لأي مشهد تلفزيوني يعرض نوع من أنواع التبغ.