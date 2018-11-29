7 أطعمة تساعد في علاج أنيميا فقر الدم سريعا.. اكتشفيها
قالت الدكتورة إيمان فكرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية ، أن أنيميا فقر الدم يعتبر مرض العصر المنتشر بين الفتيات والأطفال الصغار لأسباب عديدة أهمها عدم الاهتمام بتناول الطعام الصحى، ما يؤثر على الصحة بشكل سلبى.
وأكدت دكتورة إيمان ، إن هناك 7 أنواع من الطعام، يجب تناولها يوميا لعلاج أنيميا فقر الدم .
و من هذه الأطعمة :
1- اللحوم الحمراء، وهى من أهم مصادر الحديد الحيوانى التي تساعد في علاج الأنيميا سريعا.
2- الأسماك الزيتية، مثل السالمون، السردين، التونة، الماكريل.
3- البقوليات، مثل الفصوليا البيضاء والحمراء، العدس، الفول، الكورن فيلكس.
4- الفاكهة المجففة، مثل التين والخوخ والمشمش والزبيب.
5- البذور، مثل الكتان والسمسم.
6- الفاكهة التي تحتوى على فيتامين” سى” تزيد امتصاص الحديد، مثل الليمون والبرتقال والجوافة.
7- الخضراوات، مثل البروكلى، والسبانخ، والملوخية، والخرشوف، والباذنجان، والبقدونس، والجرجير.
اترك تعليقاً