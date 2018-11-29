7 أطعمة تساعد في علاج أنيميا فقر الدم سريعا.. اكتشفيها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة إيمان فكرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية ، أن أنيميا فقر الدم يعتبر مرض العصر المنتشر بين الفتيات والأطفال الصغار لأسباب عديدة أهمها عدم الاهتمام بتناول الطعام الصحى، ما يؤثر على الصحة بشكل سلبى.

وأكدت دكتورة إيمان ، إن هناك 7 أنواع من الطعام، يجب تناولها يوميا لعلاج أنيميا فقر الدم .

و من هذه الأطعمة :

1- اللحوم الحمراء، وهى من أهم مصادر الحديد الحيوانى التي تساعد في علاج الأنيميا سريعا.

2- الأسماك الزيتية، مثل السالمون، السردين، التونة، الماكريل.

3- البقوليات، مثل الفصوليا البيضاء والحمراء، العدس، الفول، الكورن فيلكس.

4- الفاكهة المجففة، مثل التين والخوخ والمشمش والزبيب.

5- البذور، مثل الكتان والسمسم.

6- الفاكهة التي تحتوى على فيتامين” سى” تزيد امتصاص الحديد، مثل الليمون والبرتقال والجوافة.

7- الخضراوات، مثل البروكلى، والسبانخ، والملوخية، والخرشوف، والباذنجان، والبقدونس، والجرجير.