بالصور.. وصول لينكولن أفياتور 2020 إلى لوس أنجلوس بنظام دفع هجين قوي

لوس أنجلوس(صدى):

حطت سيارة لينكولن أفياتور موديل 2020 الرحال في معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات بعد عرض النماذج الأولية منها في معرض نيويورك الدولي للسيارات. وتقدم الشركة من السيارة نسخة بمحرك تقليدي وأخرى بنظام دفع هجين .

وتظهر السيارة في صورة الانتاج بصورة مطابقة تقريباً للنسخة الأولية ، وركز ديفيد وودهاوس مدير التصميم لأفياتور على أن فريق لينكولن التصميمي بحث في مصادر الوحي التاريخية عند تصميمه السيارة.

وتأتي العدادات بوحي شركة بيل اند روس المتخصصة في صناعة الساعات والمعروف باستلهام تصميماتها في عدادات الطائرات كما زودت المقصورة بلمسات خشبية بالاضافة الي لمسات ألومنيوم وأخرى مصقولة تذكرنا بتصميم داخلي للطائرات الكلاسيكية مع استلهام تصميم أضواء مدرجات الطائرات في الجلود المثقبلة للمقاعد التي تأتي بنظام التدليك و3 وضعية للتعديل.

كما تأتي السيارة بمقصورة داخلية بلمسات Black Label وتجمع فرش جلدي كما تأتي السيارة بمقصورة زجاجية وعدادات رقمية 12.3 بوصة وشاشة مستقلة للسائق كما توجد لمسات عصرية .

وبشكل عام فكل شيء يبدو كبير في السيارة فهي سيارة كبيرة بعجلات كبيرة وأبواب كبيرة ونوافذ كبيرة ولكن فتحات الأبواب أقل في الحجم من الأبواب نفسها.

وفي الداخل, توجد مقاعد كبيرة للسائق والركاب ويتوفر للمقاعد خواص التبريد والتسخين والتدليك ولكن الصف الثاني من المقاعد يبدو ضيق بعض الشيء كما أن الصف الثالث من المقاعد صغير للغاية . كما أن المصابيح الأمامية في السيارة تبدو صغيرة الحجم رغم ضخامة شبكة التهوية كما يتوفر للسيارة مصابيح ليد متكيفة كما توفر ضوء أقوى للاضاءة الليلية .

وتأتي السيارة بمحرك V6 سعة 3 لتر بشاحن توربيني وناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات ويتوفر لها قوة 400 حصان ونظام دفع كلي اختياري ودفع خلفي قياسي. كما يمكن توفر نسخة هايبرد بلوج ان من السيارة بمحرك بشاحنين توربينيين.