بمساعدة زوجته الثانية.. ذئب بشري يتجرد من الإنسانية ويغتصب ابنته
أقدم أب في محافظة القاهرة المصرية، على القيام بواقعة غير إنسانية؛ حيث اغتصب ابنته صاحبة الـ 16 عامًا داخل شقته السكنية وبمشاهدة زوجته الثانية.
ومن جانبها، اعترفت الطفلة في التحقيقات بتعدي والدها عليها جنسيًا، 6 مرات، لافتةً إلى أنه هددهها إذا فضحت أمره بالقتل، حيث كان يغتصبها في حضور زوجته الثانية داخل غرفة نومه؛ فيما تواصل النيابة تحقيقاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
سالم[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله لايسامحك الله يحرقك انت والخنزيرة اللي معك فاسقين الله لايبلانا والله يستاهل هو وياها الإعدام في الساحة العامة
الدنيا دواره[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 23 دقيقة
الاب اغتصب ابنته امام زوجته الثانيه زين والبنت
ماحملت سفاح ولا حلت كارثه ؟