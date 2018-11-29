بمساعدة زوجته الثانية.. ذئب بشري يتجرد من الإنسانية ويغتصب ابنته

القاهرة(صدى):

أقدم أب في محافظة القاهرة المصرية، على القيام بواقعة غير إنسانية؛ حيث اغتصب ابنته صاحبة الـ 16 عامًا داخل شقته السكنية وبمشاهدة زوجته الثانية.

ومن جانبها، اعترفت الطفلة في التحقيقات بتعدي والدها عليها جنسيًا، 6 مرات، لافتةً إلى أنه هددهها إذا فضحت أمره بالقتل، حيث كان يغتصبها في حضور زوجته الثانية داخل غرفة نومه؛ فيما تواصل النيابة تحقيقاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.