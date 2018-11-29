بدلا من السيارات.. فولفو تقدم تقنية LIDAR في معرض لوس أنجلوس 2018

واشنطن(صدى):

تعتبر LIDAR واحدة من الأدوات التي تستخدم في السيارات ذاتية القيادة وهذه التقنية تعتبر عين وأذن السيارات التي تقود نفسها بنفسها , ويتم البحث في هذه التقنية في الوقت الحالي في صناعة السيارات ولكن قد لا تكون هذه التقنية مربحة لشركات السيارات ولهذا من الصعب رؤيتها في أحد أكبر معارض السيارات في جناح خاص يخلو من السيارات .

وقبل بدء معرض لوس أنجلوس قالت شركة فولفو السويدية أنها قررت عدم تقديم أي سيارات في معرض لوس أنجلوس ولكنها ستعرض بدلاً من ذلك تقنية LIDAR وقالت الشركة أن ما توصلت له يفوق ما توصلت له أية شركة منافسة. ويتم تطوير هذا النظام من خلال شركة Luminar التي استثمرت فيها فولفو في بداية العام ويمكن لهذه التقنية رصد أي شيء على مسافة 250 متر أفضل من أي نظام مشابه يتواجد حالياً في صناعة السيارات.

ويمكن لهذا النظام مساعدة السيارة على العمل في المدن المزدحمة وجعلها تتنقل بصورة ذاتية بدون سائق مع رصدها للمواطنين والمارة وقد قدمت فولفو في معرض لوس أنجلوس محطة افتراضية يتواجد داخلها الناس . ولم تحدد الشركة موعد تقديم هذه التقنية في سياراتها بصورة رسمية سواء السيارات الانتاجية أو التجريبية .