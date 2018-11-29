النصر يجدد مفاوضاته مع مدرب موناكو السابق

طلال الغامدي(صدى):

جدد نادي النصر مفاوضاته مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني السابق لفريقي سبورتينج لشبونة البرتغالي وموناكو الفرنسي.

ويسعى النصر للحصول على موافقة جارديم وتوقيعه لتدريب الفريق في المرحلة المقبلة من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على البطولات المحلية والقارية، وذلك بعد الخسائر التي تعرض لها “العالمي” في الفترة الأخيرة، وآخرها خسارة الأمس أمام مولودية الجزائر (2-1) والتي تسببت في خروجه من كأس زايد للأندية الأبطال.

وكان النصر قد بدأ مفاوضاته مع جارديم بعد إقالة مدربه السابق كارينيو، إلا أن العرض الأول لم يلق القبول لدى المدرب البرتغالي، ومن ثم أعادت إدارة النصر صياغة العرض مرة أخرى ليناسب تطلعات جارديم.

ولدى جارديم خبرة كبيرة وسيرة ذاتية قوية إذ نجح في قيادة موناكو للفوز بالدوري الفرنسي، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.