شقيقة ” كارديشيان ” تتقدم عليها في موضة 2018
أعلنت منصة أبحاث الموضة Lyst عن 10 أسماء بارزة في عالم الموضة أثرت على جمهورها ، وجاء في مقدمتها ” كايلي جينر ” وذلك بعد حصولها على جائزة CFDA الأبرز عالمياً تلتها شقيقتها ” كيم كارديشيان ” .
وجاءت في المرتبة الثالثة ” ميجان ماركل ” تلتها ” داري ” بعد إطلالات الزفاف التي زادت من إنتشار صورها على الإنترنت .
وتعاقب على المراكز الستة الباقية كل من كاردي بي وبيونسيه وسيرينا ويليامز وكيارفيراغني وبلايك لايفلي وريهانا وأريانا غراندي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38943 ] نشر منذ 2 ساعتين
وأحنا ملنه🙂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59283 ] نشر منذ 2 ساعتين
طز فيهن كلهن ,,
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