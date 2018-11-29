شقيقة ” كارديشيان ” تتقدم عليها في موضة 2018

واشنطن(صدى):

أعلنت منصة أبحاث الموضة Lyst عن 10 أسماء بارزة في عالم الموضة أثرت على جمهورها ، وجاء في مقدمتها ” كايلي جينر ” وذلك بعد حصولها على جائزة CFDA الأبرز عالمياً تلتها شقيقتها ” كيم كارديشيان ” .

وجاءت في المرتبة الثالثة ” ميجان ماركل ” تلتها ” داري ” بعد إطلالات الزفاف التي زادت من إنتشار صورها على الإنترنت .

وتعاقب على المراكز الستة الباقية كل من كاردي بي وبيونسيه وسيرينا ويليامز وكيارفيراغني وبلايك لايفلي وريهانا وأريانا غراندي.