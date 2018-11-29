بالأسماء.. مطربون عالميون يحييون حفلات ” فورملا إي الدرعية “

ماجد محمد(صدى):

قالت الهيئة العامة للرياضة إن الحفلات الغنائية المصاحبة لمهرجان سباق ” السعودية ” للفورمولا إي – الدرعية 2018 ” سيحييها عدد من نجوم الغناء في العالم، مشيرة إلى أنها ستستمر ثلاثة أيام.

وأوضحت أن المطربين الإسباني إنريكي إيغليسياس والأمريكي جيسون ديرولو سيحييان حفل يوم 13 ديسمبر، وفرقة بلاك آيد بيز الأمريكية والمطرب المصري عمرو دياب سيحييان حفل يوم 14 ديسمبر، فيما سيحيي حفل يوم 15 ديسمبر الدي جي الفرنسي دافيد غيتا، وفريق الغناء الأمريكي ون ريبوبليك.

ويشهد سباق ” السعودية ” للفورمولا إي– الدرعية” الذي ستحتضنه المملكة خلال الفترة من 13-15 ديسمبر المقبل بمدينة الدرعية، إقامة حفلات موسيقية ضخمة طوال أيام السباق المرتقب بمشاركة أبرز نجوم الموسيقى العالميين وستكون الجماهير على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والموسيقية المصاحبة للسباق، والتي ستكون الأكبر على مستوى المملكة.