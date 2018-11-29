سفارة المملكة بالأردن تشارك باللقاء الحواري بين محافظ الهيئة العامة للاستثمار وغرفة تجارة عمان

سعيد العجل(صدى):

بتوجيهات سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، حضر المستشار غازي العنزي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في السفارة يوم أمس، اللقاء الحواري الذي جمع معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية المهندس ابراهيم العمر ورئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، والنائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان، ورئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير وعدداً من رجال الإعمال وأعضاء الغرفة التجارية.

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية المهندس ابراهيم العمر، ان العلاقات الاردنية السعودية تتسم بالتميز على بكافة المجالات ومبنيه على الثقة والمصداقية والتعاون المشترك، وأشاد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد خلال الجلسة الحوارية بدور سفارة المملكة في الأردن وتواصلها الدائم مع المعنيين بالغرف التجارية ورجال الإعمال والهيئات الاستثمارية، مؤكدً أن السفارة وسمو السفير شكلوا حلقة وصل بين الجهات المعنية بين البلدين الشقيقين، وساهموا في حل العديد من العقبات معبراً عن شكره لهم.