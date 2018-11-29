من سنة الحياة

إنه مهما حرصنا في هذه الدنيا على أن يكون كل شيء على مانريد ونرغب بدون ما يحدث لنا فيها تقلبات ومنغصات من عسر ويسر وكرب وفرج و مرض وصحة او فقد ومهما نتمنى لابد ان يكون لديكم قناعة و إيمان بأن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة سنة الحياة دوام الحال من المحال.. لذلك الحياة أخذ و عطاء وقوة وضعف ومكسب وخسارة وهكذا فيها جميع الأضداد ، من لا يؤمن بذلك سيعيش حياة صعبة كلها تعب وقلق وهم وحزن وتفكير وضغوط نفسية و إجتماعية تؤثر على حياته بشكل سلبي.وفي النهاية لن يحدث إلا ماكتبه الله لنا قال تعالى :

(50) قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) التوبه…)