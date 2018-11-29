  • الخميس 29

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. وجهات نظر
  3. من سنة الحياة

من سنة الحياة



إنه مهما حرصنا في هذه الدنيا على أن يكون كل شيء على مانريد ونرغب بدون ما يحدث لنا فيها تقلبات ومنغصات من عسر ويسر وكرب وفرج و مرض وصحة او فقد ومهما نتمنى لابد ان يكون لديكم قناعة و إيمان بأن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة سنة الحياة دوام الحال من المحال.. لذلك الحياة أخذ و عطاء وقوة وضعف ومكسب وخسارة وهكذا فيها جميع الأضداد ، من لا يؤمن بذلك سيعيش حياة صعبة كلها تعب وقلق وهم وحزن وتفكير وضغوط نفسية و إجتماعية تؤثر على حياته بشكل سلبي.وفي النهاية لن يحدث إلا ماكتبه الله لنا قال تعالى :
(50) قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) التوبه…)


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *