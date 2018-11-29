رقم قياسي أوروبي جديد لبرشلونة في فوزه على آيندهوفن

نواف السالم(صدى):

واصل برشلونة انتصاراته في دوري أبطال أوروبا بالفوز على بي إس في آيندهوفن الهولندي 2-1، ليحقق الفريق الكتالوني إنجازا تاريخيا بأن أصبح اول فريق في تاريخ البطولة القارية يتصدر مجموعته في 20 مناسبة.

وإضافة إلى هذا الرقم فلم يخفق برشلونة في إنهاء دور المجموعات متصدرا لمجموعته إلا في 3 نسخ من دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

ويتصدر برشلونة بعد فوز الأمس مجموعته برصيد 13 نقطة بفارق 6 نقاط عن ملاحقيه توتنهام الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، بينما حسم تأهله وصدارته للمجموعة قبل جولة من نهاية هذا الدور.