الشباب يقترب من ضم كوليبالي مقابل مليون يورو

ماجد محمد(صدى):

قال مصدر مسؤول إن إدارة نادي الشباب وضعت الظهير الأيمن المالي عثمان كوليبالي ضمن اهتماماتها لكسب خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية والذي ينتهي عقده نهاية شهر يونيو المقبل مع باناثنايكوس اليوناني.

وبحسب المعلومات الواردة فإن إدارة النادي اليوناني ستبيع عقد كوليبالي للاستفادة من المدة المتبقية من عقده قبل انتقاله كلاعب حر في الصيف المقبل، إذ يعاني باناثنايكوس من أزمة مالية كبيرة في الوقت الراهن.

وتسعى إدارة النادي لبيع عقود العديد من اللاعبين للخروج من الأزمة المالية، حيث بلغت القيمة السوقية لكوليبالي مليون يورو.