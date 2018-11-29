للسيدات.. 4 طرق للتعامل مع زوجك المهووس بالنظافة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء في العلاقات الزوجية ، أنه إذا كان الزوج يبالغ في النظام والنظافة، فإن هذا يُصيب السيدات بالتوتر .

وفي هذا الصدد كشف الخبراء عن استراتيجية تساعد الزوجات على التعايش مع زوجها المهووس بالنظافة.

1- مهمة تنظيف واحدة كل يوم

أدّي مهمة تنظيف واحدة يومياً، مهما كانت صغيرة، ستشكل فارقاً، على سبيل المثال، يوم نظفي الثلاجة، واليوم التالي رتبي خزانة الملابس، وهكذا.

بهذه الطريقة لن تبذلي مجهوداً كبيراً، كما أنكِ ستحصلين على نتائج مرضية في مهمة تنظيف وترتيب المنزل، بالإضافة إلى أن زوجك يشاهدك وأنتِ تبذلين جهداً، وتحاولين الوصول بالمنزل إلى صورة ترضيه، كما أنكِ تستطيعين الفخر بالمجهود الذي بذلته في المنزل من أجل راحته وإسعاده.

2- لا تسخري من عاداته

لا تسخري من عادات زوجك حتى لا تجرحيه، وتذكري أن هذه العادات في النهاية تصب في الخير، حيث أنه يسعى للعيش في مكان أنظف وأكثر ترتيباً.

3- حاولي الاستماع إليه

حتى إن كان زوجك يبالغ في عاداته بشأن النظافة والنظام، لكن قد يكون على حق في بعض الأمور، مثلاً أنتِ تتركين كل مرة باب خزانة المطبخ أو باب الثلاجة مفتوحاً بعد إخراج ما تريدين، هذا يزعجه، وهي بالفعل عادة سيئة، حاولي الاستماع إليه، وغيّري هذه العادة السيئة.

4- التفاوض

كون زوجك مبالغاً في النظافة والنظام، فهذا يعني أن الفوضى العارمة ستجلب المشاكل والصراعات إلى حياتكما، إن كنتِ لا تستطيعين التأقلم على النظافة والنظام المبالغ فيه، تفاوضي معه بشأن بعض النقاط التي يمكن فيها السماح ببعض الفوضى، أو على الأقل عدم المبالغة فيها، ستجدان أرضاً مشتركة.