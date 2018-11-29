مخاوف ” البنتاجون ” من خيانة تركيا تهددها بوقف المشاركة في تطوير إف 35

واشنطن(صدى):

أثارت مشاركة تركيا ببرنامج تطوير المقاتلة الأمريكية إف-35 ، مخاوف وزارة الدفاع الأمريكية من تسريب تركيا معلومات استخباراتية لروسيا بشأن الطائرة الشبح الأمر الذي يهدد تركيا بوقف مشاركتها بالبرنامج خاصة ً مع سعيها للحصول على صواريخ أس-400 الروسية المضادة للطائرات .

وعلى الرغم من أن وقف المشاركة التركية قد يعطل مشروع إنتاج وتسليم المقاتلات مدة عامين على الأقل إلا أن البنتاجون يقترب من القرار .

من ناحية أخرى يؤكد خبراء عسكريون أن الولايات المتحدة قد توافق على منظومة الصواريخ الروسية لتركيا، مقابل الحصول على معلومات استخباراتية بشأن منظومة التسليح الروسية على غرار ما حدث مع دول أخرى كاليونان .

الجدير بالذكر أن برنامج تطوير المقاتلة إف-35، يهدف إلى استبدال عدد كبير من الطائرات الحالية، بطائرات مقاتلة في عدد من الدول، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وأستراليا وهولندا وكندا وتركيا