” وضوح ” يحقق المركز الأول بجائزة التميز في الجودة بالخدمات الإدارية

محمد السعران(صدى):

حقق برنامج وضوح التابع لـ ” صحة الرياض ” جائزة التميز في الجودة بالخدمات الإدارية ،وذلك خلال الاحتفاء بيوم الجودة تحت شعار (الجودة مسالة ثقة) .

حيث واصل برنامج وضوح في نسخته الجديدة ، نجاحاتة وذلك بعد نجاح اطلاقة في مرحلتيه الاسترشادية والتجريبية .

وأوضح مدير إدارة المستشفيات الدكتور عصام بن سعد الغامدي أن برنامج ” وضوح ” يتماشى مع الهدف الثالث من اهداف التحول الوطني 2020 والتي تتضمن تحسين كفاءة وفعالية الرعاية الطبية من خلال التحول الرقمي .

وأضاف ان البرنامج يسعى الى ضمان استمرارية التحسن المضطرد للرعاية الصحية المقدمة للمواطن والمجتمع في كافة مستشفيات المنطقة خلال مراحل تقديم الخدمة .

معبرا عن اعتزازه بماحققته المستشفيات التابعة لـ ” صحة الرياض ” من نجاحات متميزة في عدة مجالات ، ومن بينها الدور الريادي الذي انفردت به من خلال تطبيقها للمرحلتين الاسترشادية والتجريبية من برنامج وضوح ٢٠١٧ ، حيث كان ذلك سابقة ، مما رسخ الاصرار على التحسين واظهار مهارات منسوبينا في استغلال ماهو متاح من امكانيات وفرص لابتكار اليات استباقية تمكن من الاستعداد لمواجهة التحديات القادمة في ظل التزايد السكاني في العاصمة ، وبما يتوافق مع التحول الوطني 2020 ، الأمر الذي توج مؤخراً بتحقيق جائزة التميز في الجودة .

وأشار د. الغامدي أن ” صحة الرياض ” اطلقت قبل نحو عام برنامج وضوح في مرحلتيه الاسترشادية والتجريبية ويهدف البرنامج حينها للتعريف بالعوائق التي تواجه مستشفيات المنطقة .

كما أن البرنامج يهدف إلى التطوير الحيوي والمستمر لفعالية كفاءة أداء جميع الأقسام الطبية (الجراحة، النساء والولادة، الباطنية، الأطفال، الطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، العنايات المركزه ) في كافة المستشفيات التابعة لصحة الرياض، من خلال رصد بيان إحصائي شهري من كافة مستشفيات المنطقة، ليعكف على مراجعة تلك البيانات من قبل فريق من المدققين ، وتخضع تلك البيانات إلى سلسلة من المعادلات والاختبارات المجراة من قبل نخبة من المحللين لتتحول إلى معلومة تحدِّد حركة اتجاهات زوايا متعددة من كفاءة أداء المستشفى إداريًا وطبيًا .