طائرة ترامب الخاصة تتعرض لحادث في نيويورك

واشنطن(صدى):

تعرضت الطائرة التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية من طراز بوينج 757، لحادث مساء أمس الأربعاء، حينما كانت متوقفة في مطار لاجوارديا في نيويورك عندما اصطدمت بها طائرة أخرى من طراز Bombardier Global Express أثناء دورانها على ممر المطار بعدما كانت أنهت رحلة من لونج أيلاند.

وتحطم جناح طائرة ترامب التي لم يكن بها أحد؛ بينما الطائرة التي تسببت في الحادث كان بها 3 أشخاص من طاقم الطائرة لم يتعرضوا لأي إصابات؛ بينما كان ترامب قد اشترى الطائرة من بول ألين الشريك المؤسس لمايكروسوفت في 2011 بمبلغ 100 مليون دولار.