رد غير متوقع على طفل أرسل رسالة إلى والده المتوفي

لندن(صدى):

لم يتوان الطفل البريطاني جيس هيندمان وشقيقته عن إرسال رسالة إلى والدهما المتوفى في ذكرى عيد ميلاده، إلا أنه هذه المرة ترك ملاحظة على الظرف لساعي البريد، جعلته يحظى بمفاجأة غير متوقعة.

وجاءت كلمات الطفل على الظرف: ” السيد ساعي البريد، هل يمكنك أن تأخذ هذه الرسالة إلى الجنة، لوالدي بمناسبة عيد ميلاده. شكرًا ” ؛ فيما وصلت رسالة رسمية إلى الطفل جيس بعد أيام من شركة البريد الملكي ” رويال ميل “، تؤكد فيها بأن المهمة ” تمت بنجاح ” .

واحتوت رسالة الشركة إلى الطفل الكلمات التالية: ” أردنا أن نستغل هذه الفرصة للتواصل معك، ولنخبرك بأننا نجحنا في إيصال رسالتك لوالدك في الجنة. لقد كان تحديًا صعبًا لتجنب الاصطدام بالنجوم وغيرها من الأشياء الموجودة في المجرة في طريقنا إلى هناك ” ؛ حاملةً توقيع نائب رئيس مكتب التوصيل، شين ميليجان.

ومن جانبها، أبدت والدة جيس عن سعادتها البالغة وامتنانها لـ ” رويال ميل ” على هذه الخطوة، من خلال منشور نشرته على صفحتها في فيسبوك، والذي حاز على إعجاب وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.