مدرب سوريا يوجه انتقادا لاذعا لـ ” خريبين “

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من حصول مهاجم نادي الهلال ” عمر خريبين ” لى جائزة أفضل لاعب في آسيا إلا أن المدرب الألماني بيرند شتانغه -المدير الفني للمنتخب السوري الأول انتقده بحدة واصفاً إيه باللاعب العادي وليس السوبر.

وقال شتانغه “أنا متأكد بأنه حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا بسبب المنتخب السوري وليس أدائه مع فريق الهلال ” .

كما أعلن شتانغه أنه سيجتمع مع اللاعب قريباً ليخبره بكل صراحه بأنه لن يكون في كأس الأمم الآسيوية بالإمارات إن لم يكن المنتخب السوري في أولوياته .

الجدير بالذكر أن خريبين يواجه تجاهل كبير من قبل المدرب البرتغالي خورخي جيسوس في صفوف الهلال والذي يعتمد على خدمات الفرنسي بافتيمي غوميز ثم الفنزويلي جيلمين ريفاس .