بعد تصويرهم مقاطع جوية دون تصريح.. القبض على شاب والبحث عن الآخر بمكة

نايف السالم(صدى):

أقدم شابان من هواة التصوير بإحدى المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، على التصوير الجوي عن طريق طائرة التحكم عن بُعد ” درون ” ، دون حصولهما على تصريح رسمي يسمح لهما بذلك.

وبالتطرق للتفاصيل، كشفت مصادر أن الجهات الأمنية أحالت أحدهما للنيابة العامة بحكم الاختصاص، بعد رصد عدة مقاطع جوية عن طريق ” درون ” في أماكن عامة، دون أخذ ترخيص من الجهات المختصة، ولا يزال البحث جاريًا عن المتهم الآخر.

وعن ذلك، قال المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، أنه يحق للجهات الأمنية التعامل بما تقتضيه الحالة مع الطائرة الترفيهية اللاسلكية ” درون ” ؛ خاصة إذا ما ثبت لديها عدم حصول مستخدميها على تصريح من شرطة الحي أو المنطقة التي يقيمون فيها أو التي سيحلقون فوقها.

وناشد ” عجب ” مستخدمي هذا النوع من الطائرات، الحرص التام على أخذ الترخيص اللازم من الجهة المختصة للغرض الذي ينوون استخدامها لأجله؛ حتى لا يعرّضوا أنفسهم للشبهة وتطبق بحقهم الإجراءات الرسمية ويحالون للتحقيق والمحاكمة وفقَا للنظام.